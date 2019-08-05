Повне перезавантаження кадрового складу митниці може стати системним рішенням для зупинки контрабанди.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як треба боротися з контрабандою.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:17
У Зеленського розповіли, як треба боротися з контрабандою
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Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як треба боротися з контрабандою.
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:17
Відповідальність треба щоб була присутня, яка різниця яка вона мала чи велика, якщо до відповідальності ніхто нікого не притягує. Всі перераховані процеси можна робити паралельно.
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