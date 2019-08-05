RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні треба ввести
мораторій на нову забудову -...

В Україні треба ввести мораторій на нову забудову -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:21

В Україні треба ввести мораторій на нову забудову -...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні жодне з міст-мільйонників в Україні не внесло зміни до генеральних планів населених пунктів згідно з новими ДБН «Планування і забудова територій». І якщо до кінця 2020 року чинні геплани не будуть оновлені відповідно до цих норм, в Україні потрібно ввести мораторій на нову забудову.

Дивися повний текст В Україні треба ввести мораторій на нову забудову - Парцхаладзе.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90178
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:21

Так чего же ты под свои застройки не вводил?
p_a_l
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських 1, 2, 3
R2 » Вів 06 сер, 2019 07:58
23 686
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 13:00
Vitalych-new
У Зеленського розповіли, як треба боротися з контрабандою
R2 » Вів 06 сер, 2019 12:17
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 12:17
vstasiuk
В Україні можуть запровадити погодинну подачу води 1, 2
R2 » Пон 05 сер, 2019 16:43
12 701
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 12:00
chipmunk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.