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В Україні треба ввести мораторій на нову забудову -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2019 12:21
Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні жодне з міст-мільйонників в Україні не внесло зміни до генеральних планів населених пунктів згідно з новими ДБН «Планування і забудова територій». І якщо до кінця 2020 року чинні геплани не будуть оновлені відповідно до цих норм, в Україні потрібно ввести мораторій на нову забудову.
Дивися повний текст В Україні треба ввести мораторій на нову забудову - Парцхаладзе
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:21
Так чего же ты под свои застройки не вводил?
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p_a_l
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Додано: Чет 08 сер, 2019 13:03
Такие люди как Парцхаладзе вообще не могут работать никакими "заместителями Министра регионального развития", поскольку у него присутствует конфликт интересов - он предсавитель строительного бизнеса - что он там может регулировать.
Коррупция в полный рост да и только.
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