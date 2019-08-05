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За два місяці в Україні розмитнили всього 351 "єврономер"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це на сторінці в Facebook повідомив заступник начальника Київської міської митниці Сергій Тупальський.
Дивися повний текст За два місяці в Україні розмитнили всього 351 \"єврономер\"
.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 15:55
Повернуть "акцію", підуть грошики в бюджет
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Rainbow
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Додано: Вів 06 сер, 2019 15:59
не пойдут, у этих скорее всего такие доки что хрен растаможишь
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yuluk
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