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За два місяці в Україні
розмитнили всього 351 "єврономер"

За два місяці в Україні розмитнили всього 351 "єврономер"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:55

За два місяці в Україні розмитнили всього 351 "єврономер"

Пропонуємо до обговорення:
Про це на сторінці в Facebook повідомив заступник начальника Київської міської митниці Сергій Тупальський.

Дивися повний текст За два місяці в Україні розмитнили всього 351 \"єврономер\".
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Повернуть "акцію", підуть грошики в бюджет
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не пойдут, у этих скорее всего такие доки что хрен растаможишь
yuluk
 
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