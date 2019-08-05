Про це на сторінці в Facebook повідомив заступник начальника Київської міської митниці Сергій Тупальський.
Дивися повний текст За два місяці в Україні розмитнили всього 351 \"єврономер\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:55
За два місяці в Україні розмитнили всього 351 "єврономер"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За два місяці в Україні розмитнили всього 351 \"єврономер\".
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|