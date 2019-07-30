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Нефьодов розповів, яким повинно
бути розмитнення автомобілів

Нефьодов розповів, яким повинно бути розмитнення автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:56

Нефьодов розповів, яким повинно бути розмитнення автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Боротьбу з корупційними потоками планується здійснювати, запровадивши дієвий контроль всіх процесів.

Дивися повний текст Нефьодов розповів, яким повинно бути розмитнення автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:56

никак снизить стоимость расстаможки не получится. только если сделать фиксированный платеж который всех устроит. без всяких оценок автомобиля экспертами. например 300 евро + НДС. за отмену НДС в Украине вообще молчу
azon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:03

Re: Нефьодов розповів, яким повинно бути розмитнення автомоб

  azon написав:только если сделать фиксированный платеж который всех устроит

Всех устроит только что-то типа 0 евро/дол/грн
Pavlentiy
 
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