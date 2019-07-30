Боротьбу з корупційними потоками планується здійснювати, запровадивши дієвий контроль всіх процесів.
Дивися повний текст Нефьодов розповів, яким повинно бути розмитнення автомобілів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:56
Нефьодов розповів, яким повинно бути розмитнення автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов розповів, яким повинно бути розмитнення автомобілів.
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:56
никак снизить стоимость расстаможки не получится. только если сделать фиксированный платеж который всех устроит. без всяких оценок автомобиля экспертами. например 300 евро + НДС. за отмену НДС в Украине вообще молчу
Додано: Вів 06 сер, 2019 16:03
Re: Нефьодов розповів, яким повинно бути розмитнення автомоб
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, lerook і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|