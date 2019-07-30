Нефьодов розповів, яким повинно бути розмитнення автомобілів

Додано: Вів 06 сер, 2019 20:47

KULANDALE написав: А почему не считают по обьему двигателя, возрасту? Формула же есть, как это тяжело высчитать? Есть форму, есть вводные данные и все, подставляй и считай и будет тебе точное значение. А почему не считают по обьему двигателя, возрасту? Формула же есть, как это тяжело высчитать? Есть форму, есть вводные данные и все, подставляй и считай и будет тебе точное значение.

А Вы когда на рынке авто покупаете, тоже с продавцом "формулами" обмениваетесь или, всё-таки, смотрите на состояние конкретного автомобиля, комплектацию и потом договариваетесь о цене ?Таможня считает свои платежи исходя из стоимости конкретного автомобиля, так прописано в Законе! И если декларирующий (т.е. тот, кто ввозит автомобиль в страну) не может доказать стоимость, за которую он его приобрёл, то только в этом случае експерт на таможне может по аналогичным автомобилям, которые ранее уже прошли растаможку, или по каталогам (тот же Шкаве) отпределить стоимость и предложить (!) деларанту заплатить налоги исходя из этой стоимости.В открытом реестре судебных решений полно примеров, когда народ предоставляя справку/договор/счёт из автосалона/биржи/рынка и т.д., спокойно отменял оценку таможни и платил налоги исходя из реально уплаченной ими за автомобиль стоимости. Нужно просто Закон читать и судебную практику, перед тем как идти в нашу таможню (гори она синим огнём!).