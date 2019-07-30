Нефьодов розповів, яким повинно бути розмитнення автомобілів

Додано: Вів 06 сер, 2019 23:04

Если действительно такое говорил Нефедов, то нужно задуматься как и что будет с растаможкой?? Ведь в Украине "оценка" таможни авто из-за границы вообще отсутствует, то как они вообще это могут делать?? Все очередная брехня!! Просто вас народ разводят!! Если Нефедов за каталог"шваке" сказал, что это секрет--чистой воды лохотрон!!! Каталог шваке в электронном виде Украина закупил в Германии сумма примерно 200 тыс грн! И нужен этот каталог реально для того, чтобы вас не разводить!! А вот с умением пользоваться этим шваке и выставление оценки по нему---Вот главный развод украинской ДФС!! Говорю как человек знающий работу по этому каталогу! Ведь у ДФС вообще, вообще нет инфы по стоимости оценки и покупки авто оттуда, зато напротив по указанию Гройсмана таможня должна дособрать с народа то, чего не сдерли за 7 месяцев - 47 миллионов, во как!