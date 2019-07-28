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"Укрпошта" оскаржила заборону
на закриття відділень у селах

"Укрпошта" оскаржила заборону на закриття відділень у селах
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:42

"Укрпошта" оскаржила заборону на закриття відділень у селах

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрпошта" подала апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва про відновлення стаціонарних відділень в Чернігівській області.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" оскаржила заборону на закриття відділень у селах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:42

Смелянский вообще оборзел. Пускай зарплату себе уменьшит с 750 тыс.
alex7gk
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