АТ "Укрпошта" подала апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва про відновлення стаціонарних відділень в Чернігівській області.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" оскаржила заборону на закриття відділень у селах.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 16:42
"Укрпошта" оскаржила заборону на закриття відділень у селах
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Дивися повний текст \"Укрпошта\" оскаржила заборону на закриття відділень у селах.
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