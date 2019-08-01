Багато українців працюють за кордоном.
Дивися повний текст Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює за кордоном.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 21:25
Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює за кордоном.
Додано: Вів 06 сер, 2019 21:25
Информация вроде устаревшая, так как для Германии вроде как уже есть договор
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