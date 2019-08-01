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Чи буде враховуватися пенсійний
стаж для тих, хто працює...

Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:25

Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює...

Пропонуємо до обговорення:
Багато українців працюють за кордоном.

Дивися повний текст Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:25

Информация вроде устаревшая, так как для Германии вроде как уже есть договор
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