Багато українців працюють за кордоном.
Дивися повний текст Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює за кордоном.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 21:25
Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює за кордоном.
Додано: Вів 06 сер, 2019 21:25
Информация вроде устаревшая, так как для Германии вроде как уже есть договор
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:24
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:58
А коли ж до Італії рушать домовлятися? Адже там величезна діаспора українців! Хай би тиснули на хитрих італійців, нема чого уникати законних виплат по пенсії тис, хто там наробився,к віл!
Додано: Чет 08 сер, 2019 06:00
Кожен хто працює за кордоном повинен ще доказати що він там працював. А більшість як ми знаємо працюють не офіційно ( нажаль. Тому свою пенсію людина повинна формувати сама, поки працює. Нас навчили що за нас хтось повинен приймати рішення....Але це не так, тільки ми самі за себе відповідаємо)))
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