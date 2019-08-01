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Чи буде враховуватися пенсійний
стаж для тих, хто працює...

Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:25

Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює...

Пропонуємо до обговорення:
Багато українців працюють за кордоном.

Дивися повний текст Чи буде враховуватися пенсійний стаж для тих, хто працює за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:25

Информация вроде устаревшая, так как для Германии вроде как уже есть договор
KML
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:24

  KML написав:Информация вроде устаревшая, так как для Германии вроде как уже есть договор


Договор есть, а пенсии нет. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:58

А коли ж до Італії рушать домовлятися? Адже там величезна діаспора українців! Хай би тиснули на хитрих італійців, нема чого уникати законних виплат по пенсії тис, хто там наробився,к віл!
alessio341
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 06:00

Кожен хто працює за кордоном повинен ще доказати що він там працював. А більшість як ми знаємо працюють не офіційно ( нажаль. Тому свою пенсію людина повинна формувати сама, поки працює. Нас навчили що за нас хтось повинен приймати рішення....Але це не так, тільки ми самі за себе відповідаємо)))
artjom_malika
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