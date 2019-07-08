Нещодавно Урядом було анонсовано нову хвилю змін до трудового законодавства.
Дивися повний текст Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового Трудового кодексу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2019 21:43
Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового Трудового кодексу.
Додано: Вів 06 сер, 2019 21:43
с аттестацией сотрудников бизнес пойдет гулять лесом, больно уж зажрался
|