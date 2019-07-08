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Бізнес наполягає на
необхідності прийняття нового...

Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:43

Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Урядом було анонсовано нову хвилю змін до трудового законодавства.

Дивися повний текст Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового Трудового кодексу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:43

с аттестацией сотрудников бизнес пойдет гулять лесом, больно уж зажрался
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:53

Давно пора!
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 02:57

papazina, а что в аттестации такого нового? "По заведённому порядку раз в год всем инкассаторам устраивали переэкзаменовку по стрельбе. Если стрелок не выбивал норму или вовсе не попадал в мишень, то его… всё равно оставляли на работе." (С) "Старики-разбойники". 1971й год.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 06:27

Re: Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового...

Можливість проведення атестації всіх співробітників – перевірка як hard skills, так і soft skills.

Вы серьезно? Теперь работодатель может дать пройти какой-нибудь вырвиглазный психологический тест на 30 листов - а потом уволить. Понятно почему наши люди голосуют за польских работодателей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:04

Если работодатель заинтересован в сотрудничестве с работником, то пойдёт навстречу желаниям работника ежеквартально куда-нибудь съездить за счёт дней отпуска и за свой счёт (на работе у моей дочери так и она вовсю этим пользуется). Если не заинтересован, то законодательство должно облегчить расставание.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:13

Первым пунктом в таком кодексе должо быть правило -
"уровень зп не ниже среднеевропейских"
blueiceua
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