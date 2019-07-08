Нещодавно Урядом було анонсовано нову хвилю змін до трудового законодавства.
Дивися повний текст Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового Трудового кодексу.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 21:43
Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового Трудового кодексу.
Додано: Вів 06 сер, 2019 21:43
с аттестацией сотрудников бизнес пойдет гулять лесом, больно уж зажрался
Додано: Сер 07 сер, 2019 02:57
papazina, а что в аттестации такого нового? "По заведённому порядку раз в год всем инкассаторам устраивали переэкзаменовку по стрельбе. Если стрелок не выбивал норму или вовсе не попадал в мишень, то его… всё равно оставляли на работе." (С) "Старики-разбойники". 1971й год.
Додано: Сер 07 сер, 2019 06:27
Re: Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового...
Вы серьезно? Теперь работодатель может дать пройти какой-нибудь вырвиглазный психологический тест на 30 листов - а потом уволить. Понятно почему наши люди голосуют за польских работодателей.
Додано: Сер 07 сер, 2019 08:04
Если работодатель заинтересован в сотрудничестве с работником, то пойдёт навстречу желаниям работника ежеквартально куда-нибудь съездить за счёт дней отпуска и за свой счёт (на работе у моей дочери так и она вовсю этим пользуется). Если не заинтересован, то законодательство должно облегчить расставание.
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:13
Первым пунктом в таком кодексе должо быть правило -
"уровень зп не ниже среднеевропейских"
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