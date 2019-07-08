|
|
Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:22
Ratatui написав: BIGor написав:
Можливість проведення атестації всіх співробітників – перевірка як hard skills, так і soft skills.
Вы серьезно? Теперь работодатель может дать пройти какой-нибудь вырвиглазный психологический тест на 30 листов - а потом уволить. Понятно почему наши люди голосуют за польских работодателей.
Там без тестов встал раком на спарже или клубнике и ветер в харю я ху.. ярю.
Вы из 8% будете?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3046
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 636 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2019 06:57
Интересно в какую сторону будет пересмотр полномочий профсоюзов?! Неужели генеральное соглашение за документ начнут считать?! Может изменят порядок проведения забастовки?! Что-то про совет по социальному партнерству ничего не написано! А зачем?! :(
-
olegpm16
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 02.06.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор