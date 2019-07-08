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Бізнес наполягає на
необхідності прийняття нового...

Бізнес наполягає на необхідності прийняття нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:22

  Ratatui написав:
  BIGor написав:
Можливість проведення атестації всіх співробітників – перевірка як hard skills, так і soft skills.

Вы серьезно? Теперь работодатель может дать пройти какой-нибудь вырвиглазный психологический тест на 30 листов - а потом уволить. Понятно почему наши люди голосуют за польских работодателей.


Там без тестов встал раком на спарже или клубнике и ветер в харю я ху.. ярю. :mrgreen:

Вы из 8% будете?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 06:57

Интересно в какую сторону будет пересмотр полномочий профсоюзов?! Неужели генеральное соглашение за документ начнут считать?! Может изменят порядок проведения забастовки?! Что-то про совет по социальному партнерству ничего не написано! А зачем?! :(
olegpm16
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