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Зеленський підписав закон
про ратифікацію ЗВТ між...

Зеленський підписав закон про ратифікацію ЗВТ між...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:53

Зеленський підписав закон про ратифікацію ЗВТ між...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю про зону вільної торгівлі.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про ратифікацію ЗВТ між Україною та Ізраїлем.
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