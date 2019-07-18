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Кабмін не вводитиме повне ембарго на пальне з РФ - Герус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2019 21:55
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України не планує вводити заборону на всі російські нафтопродукти.
Дивися повний текст Кабмін не вводитиме повне ембарго на пальне з РФ - Герус
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Додано: Вів 06 сер, 2019 21:56
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