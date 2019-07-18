Кабінет міністрів України не планує вводити заборону на всі російські нафтопродукти.
Дивися повний текст Кабмін не вводитиме повне ембарго на пальне з РФ - Герус.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2019 21:55
Кабмін не вводитиме повне ембарго на пальне з РФ - Герус
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін не вводитиме повне ембарго на пальне з РФ - Герус.
Додано: Сер 07 сер, 2019 08:26
Це не трохи вагітна - це чітке повідомлення про те, що Медведчук вже підмазав і обгрунтування скорого підвищення вартості пального.
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:16
От этих эмбаргов одни убытки и кормушка для чиновников. Возили и будут возить
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:25
Уровень дискуссии просто непостижимый для рядового экономиста. Россия ввела экспортные ограничения на поставки топлива, а мы введем полный запрет на его импорт, чтобы они не успели сделать это раньше. У Геруса грибы позабористей, чем у Омельяна.
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:31
astatempo
під обмеженя Россії не підпадають тільки Медведчук та Білорусія. Всім іншим - обмеження.
А ембарго з нашої сторони потрібно було вводити ще в 2015-му. І, наскільки я ам*ятаю, Порох до 2018-го року обіцяв або пропонував все опалення перевести на електроенергію, так як у нас зараз її перевиробництво.
Медведчук заніс тоді і заніс зараз.
І маємо наші вартості за опалення.
|