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«ОК, Альфа!». Тест-драйв нового
онлайн-банку для підприємців

«ОК, Альфа!». Тест-драйв нового онлайн-банку для підприємців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:11

«ОК, Альфа!». Тест-драйв нового онлайн-банку для підприємців

Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2018 року Альфа-Банк Україна презентував новий онлайн-сервіс для малого і середнього бізнесу під назвою «ОК, Альфа!». ми перевірили, як працює платформа, чи готові ми рекомендувати її нашим читачам.

Дивися повний текст «ОК, Альфа!». Тест-драйв нового онлайн-банку для підприємців.
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