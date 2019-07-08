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«ОК, Альфа!». Тест-драйв нового
онлайн-банку для підприємців

«ОК, Альфа!». Тест-драйв нового онлайн-банку для підприємців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:11

«ОК, Альфа!». Тест-драйв нового онлайн-банку для підприємців

Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2018 року Альфа-Банк Україна презентував новий онлайн-сервіс для малого і середнього бізнесу під назвою «ОК, Альфа!». ми перевірили, як працює платформа, чи готові ми рекомендувати її нашим читачам.

Дивися повний текст «ОК, Альфа!». Тест-драйв нового онлайн-банку для підприємців.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:11

Благодарю вас за прекрасную информативную статью, так же хочу поделиться!
Открыть счёт ФОП в интернете за 5 минут за 1 гривну от ОК Альфа Банка это крутая возможность, за это я очень ему благодарен, делюсь инфой и ссылкой

https://ok.alfabank.com.ua/landing/?refId=39950

Также проводиться с 01.08.2019 Розыгрыш среди частных предпринимателей, ФОП ( каждую неделю 25 000 тысяч гривен ) и главный приз ( Mercedes Benz GLA розыгрываться будет в начале декабря 2019 года среди 3х участников ) для новых клиентов Альфа-Банк! описание оставлю ниже

Для участі у акції Клієнтам необхідно:

- мати відкритий поточний рахунок ФОП, випущену бізнес-картку та підключення до системи клієнт-банк (IFobs/МБО/ОК,Альфа!)

- за кожні 5 вихідних платежів + 5 транзакцій карткою через POS-термінали отримати 1 КВИТОК для участі в розіграші.

https://ok.alfabank.com.ua/landing/?refId=39950
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