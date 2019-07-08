«ОК, Альфа!». Тест-драйв нового онлайн-банку для підприємців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
У вересні 2018 року Альфа-Банк Україна презентував новий онлайн-сервіс для малого і середнього бізнесу під назвою «ОК, Альфа!». ми перевірили, як працює платформа, чи готові ми рекомендувати її нашим читачам.
Благодарю вас за прекрасную информативную статью, так же хочу поделиться! Открыть счёт ФОП в интернете за 5 минут за 1 гривну от ОК Альфа Банка это крутая возможность, за это я очень ему благодарен, делюсь инфой и ссылкой
Также проводиться с 01.08.2019 Розыгрыш среди частных предпринимателей, ФОП ( каждую неделю 25 000 тысяч гривен ) и главный приз ( Mercedes Benz GLA розыгрываться будет в начале декабря 2019 года среди 3х участников ) для новых клиентов Альфа-Банк! описание оставлю ниже
Для участі у акції Клієнтам необхідно:
- мати відкритий поточний рахунок ФОП, випущену бізнес-картку та підключення до системи клієнт-банк (IFobs/МБО/ОК,Альфа!)
- за кожні 5 вихідних платежів + 5 транзакцій карткою через POS-термінали отримати 1 КВИТОК для участі в розіграші.