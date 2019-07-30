Про це написав у Facebook директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст Експерт пояснив, чому подорожчав хліб.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 09:10
Експерт пояснив, чому подорожчав хліб
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Дивися повний текст Експерт пояснив, чому подорожчав хліб.
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:10
И насколько выросла мировая цена на пшеницу? Что за идиот пишет. Сейчас мировая цена на пшеницу 192 дол., на 01.01.19 - 230 долларов, на 01.08.18 -250 дол...Резкое идет падение...Другое дело, что хлеб - это не одна пшеница и рост на зарплату, газ - хотя он тоже падает с ноября 2018 года...В общем - провал политики Гройсмана.
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