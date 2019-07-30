Про це написав у Facebook директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст Експерт пояснив, чому подорожчав хліб.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 09:10
Експерт пояснив, чому подорожчав хліб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснив, чому подорожчав хліб.
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:10
И насколько выросла мировая цена на пшеницу? Что за идиот пишет. Сейчас мировая цена на пшеницу 192 дол., на 01.01.19 - 230 долларов, на 01.08.18 -250 дол...Резкое идет падение...Другое дело, что хлеб - это не одна пшеница и рост на зарплату, газ - хотя он тоже падает с ноября 2018 года...В общем - провал политики Гройсмана.
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:42
Скоро субсиди на хлеб прийдеться выдавать если так пойдет дальше. Провал по всем направлениям.
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:11
Хлеб в рассрочку.
Как так что у поляков и ЗП больше и затраты и конечный продукт дешевле?! И это ХЛЕБ - тот, который покупают пенсионеры, базовый продукт.
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:20
базовым он был, када дешёвым был.
а щас дешевле,вкуснее и полезнее картохи, крупы отварить.
ну если эти продукты не "подтянутся".....
хлеба берём с женой 400гр раз в неделю, а то и реже.
не из-за экономии, а питание такое.
но то, шо с ценами на харчи в неньке, мягко говоря, шото не так - факт.
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:32
Писали же при СССР "хлеб всему голова". Вот теперь и сделают очередной элитный продукт:икра красная,икра черная,хлеб Дарницкий.
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