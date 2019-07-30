Експерт пояснив, чому подорожчав хліб

Додано: Сер 07 сер, 2019 11:27

Какой продукт в отдельности не возьми, динамика его цены будет превышать среднюю инфляцию, иногда - в разы. Чудо, да и толькоВот серьезно - кто верит, что среднее подорожание потребительской корзины за полгода составило 3,6%? Есть такие? Достаточно просто проследить за чеками из супермаркетов, заправок, ТРЦ, аптек, ресторанов, за счетами от мобильного оператора, интернет-провайдера и т.д.Конкретно по хлебу - не знаю, как в других городах, а в Киеве все эти "социальные" сорта просто невозможно есть! Я так понимаю, что если производить без вынужденного ущерба качеству, то никакой цены в 30 грн за кг не будет и в помине - 40-50, за меньше даже не подходи...А ведь даже такой низкосортный хлеб в Украине стоит уже дороже, чем в Польше "нормальный"!!!