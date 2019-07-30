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Експерт пояснив,
чому подорожчав хліб

Експерт пояснив, чому подорожчав хліб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:10

Експерт пояснив, чому подорожчав хліб

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст Експерт пояснив, чому подорожчав хліб.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:10

И насколько выросла мировая цена на пшеницу? Что за идиот пишет. Сейчас мировая цена на пшеницу 192 дол., на 01.01.19 - 230 долларов, на 01.08.18 -250 дол...Резкое идет падение...Другое дело, что хлеб - это не одна пшеница и рост на зарплату, газ - хотя он тоже падает с ноября 2018 года...В общем - провал политики Гройсмана.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:42

Скоро субсиди на хлеб прийдеться выдавать если так пойдет дальше. Провал по всем направлениям.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:11

Хлеб в рассрочку.
Как так что у поляков и ЗП больше и затраты и конечный продукт дешевле?! И это ХЛЕБ - тот, который покупают пенсионеры, базовый продукт.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:20

  Rainbow написав:Хлеб в рассрочку.
Как так что у поляков и ЗП больше и затраты и конечный продукт дешевле?! И это ХЛЕБ - тот, который покупают пенсионеры, базовый продукт.

базовым он был, када дешёвым был.
а щас дешевле,вкуснее и полезнее картохи, крупы отварить.
ну если эти продукты не "подтянутся"..... :mrgreen:

хлеба берём с женой 400гр раз в неделю, а то и реже.
не из-за экономии, а питание такое.

но то, шо с ценами на харчи в неньке, мягко говоря, шото не так - факт.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:32

Писали же при СССР "хлеб всему голова". Вот теперь и сделают очередной элитный продукт:икра красная,икра черная,хлеб Дарницкий.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:22

Кто то тут рындел что в Польше хлеб дороже. Где? В польских ресторанах?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:24

Re: Експерт пояснив, чому подорожчав хліб

Главная причина – рост мировой цены на зерновые, в частности пшеницу. Урожай которой в этом году в Украине бьет все рекорды. Но у нас и газ и уголь и зерно по Вротердаму+

Вчера картошку покупал. Нормальную розовую дешевле 25 грн нет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:27

Какой продукт в отдельности не возьми, динамика его цены будет превышать среднюю инфляцию, иногда - в разы. Чудо, да и только :mrgreen:

Вот серьезно - кто верит, что среднее подорожание потребительской корзины за полгода составило 3,6%? Есть такие? Достаточно просто проследить за чеками из супермаркетов, заправок, ТРЦ, аптек, ресторанов, за счетами от мобильного оператора, интернет-провайдера и т.д.

Конкретно по хлебу - не знаю, как в других городах, а в Киеве все эти "социальные" сорта просто невозможно есть! Я так понимаю, что если производить без вынужденного ущерба качеству, то никакой цены в 30 грн за кг не будет и в помине - 40-50, за меньше даже не подходи...

А ведь даже такой низкосортный хлеб в Украине стоит уже дороже, чем в Польше "нормальный"!!!

http://dengi.ua/budget/306419-Skol-ko-s ... a-granicej
zРадио
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