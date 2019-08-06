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Експерт пояснив,
чому подорожчав хліб

Експерт пояснив, чому подорожчав хліб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:46

Та хлеб уже совсем кушать невозможно, какой ни возьми. Даже не знаю что делать. Потребление сократила хуже некуда, только если еда слишком жирная маленький кусочек возьму.
Juna
 
Повідомлень: 353
З нами з: 27.10.16
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