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Експерт пояснив, чому подорожчав хліб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:46
Та хлеб уже совсем кушать невозможно, какой ни возьми. Даже не знаю что делать. Потребление сократила хуже некуда, только если еда слишком жирная маленький кусочек возьму.
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Juna
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