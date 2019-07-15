У 2018 році Німеччина стала як найбільшим імпортером товарів з Росії (33 млрд євро), так і найбільшим експортером в Росію (26 млрд євро).
Дивися повний текст Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ серед країн ЄС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:00
Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ серед країн ЄС.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:00
Россия ничего не производит поэтому сформировать добавочную стоимость не может и продаёт в основном только первичное сырьё.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07
Как и Украина собственно.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:09
Злой сарказм, но не в вашу сторону.
- Это чего, спустя 5 лет, на цифрах, стали понимать, кто заинтересован в разрушении Украины? Кто есть спонсор агрессии? Или "Выгодополучатель"? Кто продаватель интересов Украины?
Список немцем не заканчивается! Но с них только начинается.(ещё в постах за 14 я называл цифру в 50 миллиардов долларов в год - товарооборота, только за счёт закрытия проекта "Украина" - РФ теряет то же порядка двух таких цифр, и это только по торговле с Германией) Законы рынка ни кто не отменял: РФ напало на Украины - а жить лучше стали немцы, чехи,...(Европа), Китай, Страны тихоокеанского содружества, США,....
А в сохранении Украины заинтересованы ТОЛЬКО этнические украинцы, честно работающие в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:27
cia
Да Вы что? Россия седьмя экономика в мире и это даже под санкциями и ничего не проиизводит?
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:51
|