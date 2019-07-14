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У Зеленського планують знизити ціну електроенергії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив представник Президента в уряді Андрій Герус.
Дивися повний текст У Зеленського планують знизити ціну електроенергії для водоканалів
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:17
Пусть лучше пересчитают себестоимость воды. Прозреют.
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