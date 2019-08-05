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Українці від початку року збільшили купівлю вживаних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:20
Пропонуємо до обговорення:
У липні українці зареєстрували понад 24 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Така кількість реєстрацій перевищила результат торішнього липня майже в 2,5 рази. При цьому частка вживаної техніки в первинних реєстраціях становить 76%.
Дивися повний текст Українці від початку року збільшили купівлю вживаних іноземних авто у 5,3 раза
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:20
Это от того что средние зарплаты 15000 грн. Народ с жиру бесится, вот и покупает европейский хлам. Может себе позволить.
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