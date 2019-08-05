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Українці від початку року
збільшили купівлю вживаних...

Українці від початку року збільшили купівлю вживаних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:20

Українці від початку року збільшили купівлю вживаних...

Пропонуємо до обговорення:
У липні українці зареєстрували понад 24 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Така кількість реєстрацій перевищила результат торішнього липня майже в 2,5 рази. При цьому частка вживаної техніки в первинних реєстраціях становить 76%.

Дивися повний текст Українці від початку року збільшили купівлю вживаних іноземних авто у 5,3 раза.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:20

Это от того что средние зарплаты 15000 грн. Народ с жиру бесится, вот и покупает европейский хлам. Может себе позволить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:17

насмешил. откуда средние зп 15 000? вкалую на шахте как раб на инженерной должности - зп 10 000
vlad_hurtovyi
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:27

  vlad_hurtovyi написав:насмешил. откуда средние зп 15 000? вкалую на шахте как раб на инженерной должности - зп 10 000

Открою тайну: существуют и другие отрасли и другие профессии :mrgreen:
Faceless
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