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Галина Катамай: про юридичні
ризики, що хвилюють бізнес

Галина Катамай: про юридичні ризики, що хвилюють бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:21

Галина Катамай: про юридичні ризики, що хвилюють бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Здавалося б, забезпечення позитивного інвестиційного клімату має бути одним із ключових завдань української держави.

Дивися повний текст Галина Катамай: про юридичні ризики, що хвилюють бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:21

это конечно утопия - везде таскаться со своим юристом или проводить все доки через мониторинг в юрфирме-партнере.... но, мысль-то здравая... у нас по-другому опасно
Tamagoch
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