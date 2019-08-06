Здавалося б, забезпечення позитивного інвестиційного клімату має бути одним із ключових завдань української держави.
Дивися повний текст Галина Катамай: про юридичні ризики, що хвилюють бізнес.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:21
Галина Катамай: про юридичні ризики, що хвилюють бізнес
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Дивися повний текст Галина Катамай: про юридичні ризики, що хвилюють бізнес.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:21
это конечно утопия - везде таскаться со своим юристом или проводить все доки через мониторинг в юрфирме-партнере.... но, мысль-то здравая... у нас по-другому опасно
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