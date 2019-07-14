Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Дивися повний текст У 2020 році планують змінити умови прийому вступників на бюджет.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:28
У 2020 році планують змінити умови прийому вступників на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2020 році планують змінити умови прийому вступників на бюджет.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:28
Надо вообще отменить такое понятие как БЮДЖЕТ. Пусть все будет платно в каждом ВУЗЕ. Прекратить гос.дотации всем вузам. Тогда каждый ВУЗ сформирует свою "рыночную" стоимость обучения студента для каждой специальности. Каждому желающему выпускнику школы в возрасте до 25 лет предоставить гос.кредит сроком на 5 лет с отсрочкой выплаты на время обучения в ВУЗЕ под учетную ставку НБУ на одно бесплатное первое высшее образование. Такая система равномерно за счет "рыночной" стоимости обучения распределит абитуриентов по всей стране, отсеет ненужные специальности и главное заставит 90% молодежи делать осознанный выбор специальности за которую они впоследствии будут выплачивать свой долг.
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