RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відпочиваємо в Україні
по-європейськи

Відпочиваємо в Україні по-європейськи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:45

Відпочиваємо в Україні по-європейськи

Пропонуємо до обговорення:
Десять причин, чому необхідно їхати до Трускавця і як отримати сервіс світового рівня в Карпатах

Дивися повний текст Відпочиваємо в Україні по-європейськи 😎.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90198
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:45

Только все это стоит в 2 раза дороже чем в Египте.
Rainbow
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:13

цена получается как в аналогичном пятизвездочном отеле с термальными источниками в Германии... для Украины цена дерзкая, конечно. но, видимо, есть клиенты, раз рекламируют
KML
 
Повідомлень: 71
З нами з: 16.04.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 06 сер, 2019 07:58
46 2814
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 11:19
nalim
В Україні з'явиться новий бренд тракторів
R2 » Вів 06 сер, 2019 11:29
2 57
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 10:59
Tamagoch
Прибутковість виробництва молока в Україні зросла на третину
R2 » Вів 06 сер, 2019 11:41
2 54
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 10:06
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74264)
07.08.2019 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.