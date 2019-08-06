Десять причин, чому необхідно їхати до Трускавця і як отримати сервіс світового рівня в Карпатах
Дивися повний текст Відпочиваємо в Україні по-європейськи 😎.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:45
Відпочиваємо в Україні по-європейськи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відпочиваємо в Україні по-європейськи 😎.
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:13
цена получается как в аналогичном пятизвездочном отеле с термальными источниками в Германии... для Украины цена дерзкая, конечно. но, видимо, есть клиенты, раз рекламируют
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