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Apple почала випускати віртуальні
кредитні картки Apple Card

Apple почала випускати віртуальні кредитні картки Apple Card
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:30

Apple почала випускати віртуальні кредитні картки Apple Card

Пропонуємо до обговорення:
Ці карти розролені спільно з банком Goldman Sachs.

Дивися повний текст Apple почала випускати віртуальні кредитні картки Apple Card.
R2
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