Щодо податкової амністії капіталу ведуться переговори з МВФ.
Дивися повний текст Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція податкової амністії.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:32
Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція податкової амністії.
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:32
Какие 5%? Все забрать. Это что получается, если кто-то совершил преступление, потом признался, то отсидеть он должен 5% срока? Опять все в интересах пацанов.
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