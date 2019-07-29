Щодо податкової амністії капіталу ведуться переговори з МВФ.
Дивися повний текст Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція податкової амністії.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:32
Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція податкової амністії.
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:32
Какие 5%? Все забрать. Это что получается, если кто-то совершил преступление, потом признался, то отсидеть он должен 5% срока? Опять все в интересах пацанов.
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:34
О каком всеобщем декларировании идет речь? В Украине квартира, машина, дача, банковские счета и деньги на них + полученные доходы по ид.коду и в прочих реестрах итак все видны или они не желают в них рыться и просят самому на себя донос написать ввиде декларации? Надо уточнять что речь должна идти о деньгах под матрасами и прочих средствах награбленных преступным путем + имущество, акции на предъявителя и счета за рубежом в иностранных банках и прочие активы которые в Украине отследить нашим спец.службам не удается по паспорту и коду гражданина а тем у кого несколько паспортов других стран то и по каждому из них. Вот тогда получается что если гражданин заявил о чем-то про что государственным органам еще неизвестно добровольно то с него 5%, а вот если спецы сами нашли чего - тогда типа 9% - хотя почему именно девять мне не понятно.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:23
Re: Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція...
Банковские счета и средства на них не видны, и по крайней мере они все еще защищены как банковская тайна. То, что при оформлении субсидий в некоторые банки могут отправить запрос, чтобы получить сумму остатков на счетах - лишь частный случай. Еще, вся инфа есть у ФГВФЛ, то законно ей распоряжаться налоговая не может.
Да и речь в первую очередь о средствах в кеше.
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