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Варланов назвав, яку ставку
передбачає концепція...

Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:32

Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція...

Пропонуємо до обговорення:
Щодо податкової амністії капіталу ведуться переговори з МВФ.

Дивися повний текст Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція податкової амністії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:32

Какие 5%? Все забрать. Это что получается, если кто-то совершил преступление, потом признался, то отсидеть он должен 5% срока? Опять все в интересах пацанов.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:55

  nalim написав:Все забрати
І поділити.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:34

О каком всеобщем декларировании идет речь? В Украине квартира, машина, дача, банковские счета и деньги на них + полученные доходы по ид.коду и в прочих реестрах итак все видны или они не желают в них рыться и просят самому на себя донос написать ввиде декларации? Надо уточнять что речь должна идти о деньгах под матрасами и прочих средствах награбленных преступным путем + имущество, акции на предъявителя и счета за рубежом в иностранных банках и прочие активы которые в Украине отследить нашим спец.службам не удается по паспорту и коду гражданина а тем у кого несколько паспортов других стран то и по каждому из них. Вот тогда получается что если гражданин заявил о чем-то про что государственным органам еще неизвестно добровольно то с него 5%, а вот если спецы сами нашли чего - тогда типа 9% - хотя почему именно девять мне не понятно.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:23

Re: Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція...

  agcsc написав:В Украине квартира, машина, дача, банковские счета и деньги на них + полученные доходы по ид.коду и в прочих реестрах итак все видны

Банковские счета и средства на них не видны, и по крайней мере они все еще защищены как банковская тайна. То, что при оформлении субсидий в некоторые банки могут отправить запрос, чтобы получить сумму остатков на счетах - лишь частный случай. Еще, вся инфа есть у ФГВФЛ, то законно ей распоряжаться налоговая не может.
Да и речь в первую очередь о средствах в кеше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:56

А по другому эти деньги не выйдут из тени.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:57

nalim - У вас также все заберут )) Или вы живете честно и все налоги платите?
fastmail220
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:41

Насколько я помню такие амнистии были в прошлом не однократно, но ничего не дали
heckfy2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:47

  heckfy2014 написав:Насколько я помню такие амнистии были в прошлом не однократно, но ничего не дали

Хоть один пример можете привести?
Faceless
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