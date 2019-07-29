Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція...

Додано: Сер 07 сер, 2019 15:34

О каком всеобщем декларировании идет речь? В Украине квартира, машина, дача, банковские счета и деньги на них + полученные доходы по ид.коду и в прочих реестрах итак все видны или они не желают в них рыться и просят самому на себя донос написать ввиде декларации? Надо уточнять что речь должна идти о деньгах под матрасами и прочих средствах награбленных преступным путем + имущество, акции на предъявителя и счета за рубежом в иностранных банках и прочие активы которые в Украине отследить нашим спец.службам не удается по паспорту и коду гражданина а тем у кого несколько паспортов других стран то и по каждому из них. Вот тогда получается что если гражданин заявил о чем-то про что государственным органам еще неизвестно добровольно то с него 5%, а вот если спецы сами нашли чего - тогда типа 9% - хотя почему именно девять мне не понятно.