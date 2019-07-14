У Польщі судять українців, які організували міжнародне злочинне угрупування і викрадали елітні автомобілі.
Дивися повний текст У Польщі судять українців, які викрадали елітні автомобілі.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 14:20
У Польщі судять українців, які викрадали елітні автомобілі
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Дивися повний текст У Польщі судять українців, які викрадали елітні автомобілі.
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:20
Финансам можно не в тему статьи выставлять. Нам не в тему нельзя комментировать.
Ну и как эта новость влияет на финансы в Украине?
Может кого то изнасиловали при этом не в пользу нашей страны? Очень интересно.
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