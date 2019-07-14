RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Польщі судять українців, які
викрадали елітні автомобілі

У Польщі судять українців, які викрадали елітні автомобілі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:20

У Польщі судять українців, які викрадали елітні автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі судять українців, які організували міжнародне злочинне угрупування і викрадали елітні автомобілі.

Дивися повний текст У Польщі судять українців, які викрадали елітні автомобілі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90198
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:20

Финансам можно не в тему статьи выставлять. Нам не в тему нельзя комментировать.

Ну и как эта новость влияет на финансы в Украине?

Может кого то изнасиловали при этом не в пользу нашей страны? Очень интересно.
p_a_l
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більшість українців не планують залишатися у Польщі -... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Нед 14 лип, 2019 08:37
63 3729
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 10:22
Ratatui
Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін 1, 2
R2 » Пон 05 сер, 2019 11:34
10 482
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 05:37
altiscov
Названо автомобілі, які з часом не іржавіють
R2 » Нед 04 сер, 2019 10:15
6 378
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 11:09
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74264)
07.08.2019 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.