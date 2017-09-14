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Скільки грошей виділила влада на субсидії в 2014-2019...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:08
Пропонуємо до обговорення:
Загалом в період з 2014 по 2019 роки на субсидії було виділено 253,3 млрд грн.
Дивися повний текст Скільки грошей виділила влада на субсидії в 2014-2019 роках (інфографіка)
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R2
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Додано: Сер 07 сер, 2019 16:08
когда начнем писать про льготчиков
каков урон они наносят бютжету....
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yil56
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