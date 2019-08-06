В Україні планують підняти лікарям оклади. Про це повідомив радник Президента в питаннях охорони здоров'я Михайло Радуцький.
Дивися повний текст Лікарям планують ще підняти зарплати.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 16:19
Лікарям планують ще підняти зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лікарям планують ще підняти зарплати.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:19
ще б ввели табло з зарплатами лікарів на вході в лікарні.
було б корисно для обох сторін процесу.
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