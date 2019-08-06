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Европейских потребителей Укртрансгаз сжигает газ Европейских потребителей + Додати

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Додано: Сер 07 сер, 2019 17:12 Укртрансгаз сжигает газ Европейских потребителей Укртрансгаз сжигает газ Европейских потребителей. Чем покрывать растущую недостачу?



Источник, близкий Минтопэнерго, сообщил что в начале июля 2019 г. запасы природного газа для нужд газотранспортной системы Украины составляли порядка 110 миллионов кубометров. В официальном заявлении НАК Нафтогаз умышленно завысил объем запасов ПАО Укртрансгаз на собственные нужды до 152 миллиона кубометров, скрывая масштабные недостачи. Но даже официально заявленного запаса газа на технические нужды ГТС (для функционирования компрессорных станций на газопроводах) достаточно менее чем на 2 недели работы систем. Украина может сорвать выполнение обязательств по транзиту природного газа, что не может не вызывать опасений партнёров в ЕС.

При этом, фактический объем потребляемого газа ПАО Укртрансгаз значительно ниже заявляемого. В действительности, компрессорные станции в системе ГТС, потребляющие природный газ в качестве топлива, на территории Украины функционируют лишь частично, транспортировка газа осуществляется в том числе за счёт давления при подаче с территории РФ. А разница между реальным и официально заявляемым потреблением ПАО Укртрансгаз возникает вследствие хищения природного газа и продажи его коммерческим потребителям.

Во избежание чрезвычайной ситуации (прекращения работы ГТС), НАК Нафтогаз принято решение о предоставлении природного газа для технических нужд ПАО Укртрансгаз за счёт коммерческих запасов в газохранилищах. То есть, компрессоры на украинской трубе сейчас работают за счёт газа, предназначенного потребителям в ЕС и Украине. Учитывая, что поставок газа из РФ нет, а внутренних запасов недостаточно даже в летний период – не ясно, за чей счёт планируется покрывать растущую недостачу.

В настоящее время, ПАО Укртрансгаз инициировало переговоры с кредиторами и регулятором рынка НАК Нафтогаз о реструктуризации задолженности перед поставщиками газа на технические нужды. gazovhcik Повідомлень: 4 З нами з: 07.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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