Додано: Сер 07 сер, 2019 17:13

Украинская ГТС на грани техногенной катастрофы.



Износ отечественной газотранспортной системы ставит под угрозу саму возможность её эксплуатации и создает риски как при транзите газа в ЕС, так и при поставке внутренним потребителям украинского газа добытого на нашей территории. Попытки кабинета Порошенко найти западных инвесторов, заинтересованных в приобретении украинской ГТС, оказались безуспешны – система не надёжна, изношена, а значительная её часть может оказаться и вовсе не востребованной после 2019 года.

Трубопроводы отечественной ГТС не соответствует действующим нормам по технической эксплуатации и безопасности. Как сообщил источник из Научно-Производственного Центра Технической Диагностики «Техдиагаз», отвечающего за диагностику сетей и оборудования ПАО «Укртрансгаз», основными причинами являются повреждения коррозией старых трубопроводов, а также нарушенной гидроизоляции из-за низкой культуры производства при монтаже в советский период.

Так, на участке Харьков – Боярка, вследствие износа трубопроводов ГТС, давление искусственно понижается, существует вероятность аварийной утечки и чрезвычайной ситуации. Износ газопровода «Шебелинка – Одесса» превышает нормы эксплуатации, вследствие чего ПАО «Укртрансгаз» проводит замену 100% трубопроводов. Магистральный газопровод «Уренкой – Памары – Ужгород» находится в аварийном состоянии, происходят значительные утечки газа в грунте вследствие нарушения герметичности трубопровода. Наиболее аварийные отрезки расположены между 3300-ым и 4200-ым километрами газопровода.

Необходимо срочно заменить тысячи километров трубопроводов Ду 700, 1200 и 1400 мм. По словам экспертов, «Укртрансгаз» вынужден занижать давление в газопроводах значительно ниже допустимой отметки 55-60 кг/см2, на отдельных участках магистралей давление не поднимается выше 15 кг/см2, в противном случае могут наступить масштабные аварийные последствия из-за порывов газопроводов.

Далеко не в лучшем состоянии компрессорное оборудование. В газотранспортной системе Украины имеется 71 компрессорная станция (КС). Как сообщает «Техдиагаз», часть из них фактически не эксплуатируется, либо эксплуатируется только в осенне-зимний период. При этом, наиболее уязвимые и одновременно стратегически важные КС включены в программу реконструкции ГТС в период до 2027 г. К таковым относятся:

1. Компрессорная станция «Ромненская». Включает 3 компрессорных цеха.

Компрессорный цех № 32 обслуживает газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород». Цех оснащён тремя единицами агрегатов ГТК-25И (газотурбокомпрессор мощностью 25 МВт, импортный), фактически - газовыми турбинами «Frame 5 MS5002» производства «General Electric», находятся в эксплуатации с 1984 года. Допустимый ресурс эксплуатации – 180 тысяч часов или 20 лет – значительно превышен.

Компрессорный цех № 3 обслуживает газопровода «Елец – Кременчуг – Кривой Рог». Оснащён шестью единицами агрегатов ГПА-10-01 с газотурбинными двигателями ДР-59Л. Максимальный ресурс безаварийной эксплуатации отдельных экземпляров данного оборудования достигает 100 тысяч часов, как правило – капремонт требуется после 24 – 25 000 часов. Также, цех №3 оснащён одним агрегатом ГПА-10МН70 с двигателем ДН-70Л, который находится в процессе реконструкции. Оборудование эксплуатируется с 1987 г.

Компрессорный цех № 32 П. Введен в эксплуатацию в июне 1989 г. Обслуживает газопровод «Прогресс». В постсоветский период, данный цех переоснащён отечественными турбинами ДН-80Л, тут всё хорошо.

В целом, ресурс основного оборудования Ромненской КС на газопроводах «Уренгой – Помары – Ужгород» и «Елец – Кременчуг – Кривой Рог» выработан, газовые турбины не отвечают требованиям надёжной безаварийной эксплуатации. В случае выхода из строя оборудования КС «Ромненская», прекратится работа выше перечисленных газопроводов.

2. Компрессорные станции «Яготин» и «Диканька». Данные КС являются ключевыми (узловыми) в обеспечении транспортировки природного газа, добытого на территории Украины, обслуживают Шебелинское и Полтавское месторождения. Функционирование данных КС обеспечивает работу газопроводов «Шебелинка – Диканька – Киев», «Шебелинка – Полтава – Киев», «Ефремовка – Диканька – Киев». КС «Яготин» также задействуется при закачке газа в подземные хранилища.

В случае прекращения подачи природного газа с территории северного соседа, данные объекты являются наиболее критическими, т.к. могут быть задействованы в транспортировке украинского природного газа потребителям Украины.

Станция «Яготин» оснащена агрегатами ГПА производства СССР, находящимся в непрерывной эксплуатации с 1974 года, станция «Диканька» оснащена агрегатами ГПА производства СССР, находящимся в непрерывной эксплуатации с 1973 – 1974 годов. В настоящий момент, данные узловые газокомпрессорные станции эксплуатируется в аварийно-опасном состоянии.

3. Компрессорный цех №4 «Бильче-Водица» обеспечивает отбор газа, а также повышение давления и закачку газа в подземное газохроанилище «Бильче-Водица» - крупнейшее в Европе. Всего данное ПХГ обслуживает 5 компрессорных цехов, при этом цех №4 завязан с магистральными газопроводами «Бильче-Водица – Долина» и «Иванцевичи – Долина» (в осенне-зимний период подает газ из хранилища в магистраль, в весенне-летний период нагнетает давление из магистрали в хранилище).

Цех введен в эксплуатацию в 1993 г., оснащен агрегатным парком 1991 г. выпуска, в составе трех единиц газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-6,3 В/29-1,7 и двух единиц ГПА-Ц-6,3В/41-1,45, оснащенных газовыми турбинами НК012СТ. Оборудование выработало эксплуатационный ресурс и подлежит замене.

Большинство других КС также находятся в состоянии, в той или иной степени близком к аварийному.

К сожалению, при Порошенко, вместо того чтобы решать комплекс проблем ГТС, власть пошла по пути очковтирательства и замалчивания. ПАО «Укртрансгаз» отстранило от технического надзора за ГТС сторонних, независимых подрядчиков, допуская к диагностике ГТС только собственный филиал - Научно-Производственный Центр Технической Диагностики «Техдиагаз» (НПЦ ТД «Техдиагаз», ЕГРПОУ 24746520, г. Киев, Соломенский район, ул. Волынская д. 56). При помощи данной структуры, руководство ПАО «Укртрансгаз» фальсифицирует результаты обследований ГТС. Данное юридическое лицо является фигурантом ряда уголовных и хозяйственных судебных дел в период с 2014 по 2019 г., что связано с процессами передела бизнеса в сфере добычи и продажи природного газа.

Таким образом, вместо решения проблем отрасли, государство пыталось их скрывать, в результате чего состояние ГТС достигло полного износа. Очевидно, инвесторы это понимают и не спешат нам на помощь. На бумаге мы имеем масштабные планы реконструкции до 2027 года и победные реляции о надёжности ГТС, однако реальная ситуация приближается к катастрофической, даже если не принимать во внимание казус 2019. Мало найти газ – которого нет – нужно ещё и обеспечить бесперебойную его поставку в города, которые через несколько месяцев могут просто замёрзнуть. Отечественная ГТС бьёт тревогу и требует внимания властей, пока не стало слишком поздно.