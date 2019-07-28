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Харківський аеропорт
змінив ціни на паркування

Харківський аеропорт змінив ціни на паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:53

Харківський аеропорт змінив ціни на паркування

Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт Харків змінив розцінки на короткострокове та довгострокове паркування поруч з терміналом.

Дивися повний текст Харківський аеропорт змінив ціни на паркування.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:53

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