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Харківський аеропорт змінив ціни на паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:53
Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт Харків змінив розцінки на короткострокове та довгострокове паркування поруч з терміналом.
Дивися повний текст Харківський аеропорт змінив ціни на паркування
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Додано: Сер 07 сер, 2019 18:53
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