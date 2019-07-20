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Податкова служба змінить
правила оподаткування для...

Податкова служба змінить правила оподаткування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:11

Податкова служба змінить правила оподаткування для...

Пропонуємо до обговорення:
Зміна потрібна для забезпечення більших темпів економічного зростання.

Дивися повний текст Податкова служба змінить правила оподаткування для ІТ-бізнесу.
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