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Податкова служба змінить
правила оподаткування для...

Податкова служба змінить правила оподаткування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:11

Податкова служба змінить правила оподаткування для...

Пропонуємо до обговорення:
Зміна потрібна для забезпечення більших темпів економічного зростання.

Дивися повний текст Податкова служба змінить правила оподаткування для ІТ-бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:12

популисты чертовы...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:49

меня как всегда волнует только один вопрос в данном контексте: ИТ-бизнес, не связанный с программированием, будет считаться ИТ-бизнесом? )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:11

А когда укр-ИТ-бизнес выпустит хоть один конечный товар - все говорят ИТ, ИТ а где товары потребленя (моб.телефоны и т.д.)?
blueiceua
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