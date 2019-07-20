Зміна потрібна для забезпечення більших темпів економічного зростання.
Дивися повний текст Податкова служба змінить правила оподаткування для ІТ-бізнесу.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 19:11
Податкова служба змінить правила оподаткування для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова служба змінить правила оподаткування для ІТ-бізнесу.
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:49
меня как всегда волнует только один вопрос в данном контексте: ИТ-бизнес, не связанный с программированием, будет считаться ИТ-бизнесом? )
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:11
А когда укр-ИТ-бизнес выпустит хоть один конечный товар - все говорят ИТ, ИТ а где товары потребленя (моб.телефоны и т.д.)?
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