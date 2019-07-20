Зміна потрібна для забезпечення більших темпів економічного зростання.
Дивися повний текст Податкова служба змінить правила оподаткування для ІТ-бізнесу.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 19:11
Податкова служба змінить правила оподаткування для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова служба змінить правила оподаткування для ІТ-бізнесу.
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:49
меня как всегда волнует только один вопрос в данном контексте: ИТ-бизнес, не связанный с программированием, будет считаться ИТ-бизнесом? )
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:11
А когда укр-ИТ-бизнес выпустит хоть один конечный товар - все говорят ИТ, ИТ а где товары потребленя (моб.телефоны и т.д.)?
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:43
blueiceua моб тлф. к IT имеют такое же отношение как и электрочайники. А вот вражеская программа 1С абсодютный домининт, даже в госоргонах. Хочу программу для монтажа слайдшоу, опять вражеские на рынке.
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:19
Рассказываю как работает бодишоп. Иностранная компания хочет выпустить какой-нибудь продукт, обращается в бодишоп, где ей в аренду, например, на месяц, дают в аренду 1 программиста и 2х дизайнеров, которые клепают конечный продукт, на который иностранная компания лепит свою лейбу и пускает в продажу.
Так что, посмотрите на свой мобильный телефон повнимательнее. Возможно в нём также используется интеллектуальный труд ваших соотечественников.
Некоторые вещи вообще отдаются на аутсорсинг. Зайдите в телефоне на андроид в Настройки - Система - О телефоне - Лицензии. Там сотни разработчиков, которые разрабатывали отдельную маленькую часть ПО вашего телефона
Додано: Чет 08 сер, 2019 18:03
Додано: Чет 08 сер, 2019 18:19
Так у вас и денег нет заплатить столько, сколько платят за конечный товар на глобальных рынках. Но там тоже сложно влезть, гиганты перекусывают все значимые сферы.
таврию г-н васадзе (перебежчик из бюта в пр) загробил. вместо развития и конкуренции решил бороться заградительными пошлинами. теперь нет производтителя, пошлины себе в охапку забрали импортеры и боролись ими с евробляхерами.
Додано: Чет 08 сер, 2019 18:31
Да вы пожары свои тушите и думайте про выборы в МГД. Не отвлекайтесь.
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